Coppa Italia Eccellenza semifinale d’andata | 2-1 con Vallefoglia che firma una ottima gara K Sport tosta ma primo round all’Alessandria Il gol di Magnanelli tiene viva la qualificazione

Nella semifinale d’andata della Coppa Italia Eccellenza, il match tra K Sport Montecchio e Vallefoglia si è concluso con un risultato di 2-1 in favore della squadra di casa. La formazione ospite ha disputato una buona gara, con il gol di Magnanelli che mantiene aperta la qualificazione. La partita, giocata con un modulo 3-5-2, ha visto alcuni cambi durante il secondo tempo.

2 K SPORT MONTECCHIO 1 (3-5-2): Menino; Cesaretti, Tos, Cirio; Ventre (30’ st Grandoni), Pellegrini, Nicco, Picone (44’ st Cociobanu), Nani; Diop (23’ st Cargiolli), Piana. All. A. Merlo K SPORT MONTECCHIO GALLO (4-3-3): Bellucci; Camilloni, Nobili, Mistura, Procacci; Magnanelli, Carta, Torelli (45’+2 st Rivi); Buonavoglia (13’ st Sollaku), Bardeggia (44’ st Broso), Peroni (45’+2’ st Fabbri). All. G. Magi Arbitro: Farina di Ostia Lido Marcatori: 20’ e 33’ st Pellegrini (A), 16’ st Magnanelli (KS) Note: giornata fredda, terreno in ottime condizioni; spettatori 500 circa; ammoniti Camilloni e Tos; calci d’angolo 1-6; recupero 0’+4’... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia Eccellenza, semifinale d’andata: 2-1 con Vallefoglia che firma una ottima gara. K Sport tosta ma primo round all’Alessandria. Il gol di Magnanelli tiene viva la qualificazione Articoli correlati Coppa Italia Eccellenza: oggi alle 15 semifinale d’andata in Piemonte. K Sport con la grande Alessandria. C’è la voglia di stupire ancoraOggi la K Sport sale ad Alessandria per incontrare alle 15 allo stadio "Giuseppe Moccagatta" il team allenato da Alberto Merlo per semifinale... Coppa Italia Eccellenza, andata dei quarti di finale. Nobili e Carta gol, ma poi Nibbiano rimontaGALLO 2 NIBBIANO & VALTIDONE 2 GALLO: Bellucci, Fabbri, Notariale, Mistura, Nobili, Carta, Peroni (40’ st Camilloni), Procacci (13’ st Torelli),... Tutto quello che riguarda Coppa Italia Eccellenza Temi più discussi: Coppa Italia Fase Nazionale. Il Venafro ospita la Boreale nel ritorno dei quarti di finale; Coppa Italia Eccellenza, il Montecchio per la storia ad Alessandria; Coppa Italia Eccellenza: i Grigi sfidano in semifinale i marchigiani del K Sport Montecchio Gallo; Il sogno della Boreale nella Coppa Italia nazionale di Eccellenza continua. Coppa Italia Eccellenza, semifinale d’andata: 2-1 con Vallefoglia che firma una ottima gara. K Sport tosta ma primo round all’Alessandria. Il gol di Magnanelli tiene viva ...2 K SPORT MONTECCHIO 1 (3-5-2): Menino; Cesaretti, Tos, Cirio; Ventre (30’ st Grandoni), Pellegrini, Nicco, Picone (44’ st Cociobanu), ... sport.quotidiano.net Coppa Italia Eccellenza: l’Alessandria Calcio batte il K-Sport Montecchio-Gallo nella semifinale d’andataALESSANDRIA - Vittoria casalinga per l'Alessandria Calcio nell'andata della semifinale della fase nazionale della Coppa Italia Eccellenza. Allo stadio ... radiogold.it COPPA ITALIA ECCELLENZA: Grande prova della formazione laziale - facebook.com facebook