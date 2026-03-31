Italia spalle al muro nelle qualificazioni agli Europei U21 La Polonia vince ancora e consolida il primato

L’Italia Under 21 si trova in una posizione difficile nelle qualificazioni agli Europei, dopo che la Polonia ha ottenuto un’altra vittoria e mantiene il primo posto nel girone. Prima della partita contro la Svezia, prevista alle 18.30 a Boras, la squadra italiana ha subito una battuta d’arresto che complica il cammino verso la fase finale della competizione.

In attesa di scendere in campo alle ore 18.30 sul campo di Boras contro la Svezia nell’ottava e terzultima giornata del girone di qualificazione verso gli Europei di categoria, arriva una brutta notizia per la Nazionale italiana Under 21 di calcio. La Polonia ha infatti ottenuto nel pomeriggio un successo dall’enorme peso specifico in Montenegro, restando a punteggio pieno con 24 punti in otto gare e consolidando la sua leadership nella classifica del gruppo E. Si complica dunque ulteriormente il difficile inseguimento degli Azzurrini al primo posto nel girone, che garantirebbe la qualificazione automatica alla fase finale dell’Europeo U21 in programma nell’estate del 2027 tra Albania e Serbia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia spalle al muro nelle qualificazioni agli Europei U21. La Polonia vince ancora e consolida il primato Articoli correlati Calcio, poker dell’Italia U21 alla Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei: dominio degli azzurrini a EmpoliCalato il sipario sul settimo impegno del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, in programma tra Albania e Serbia. Calcio, i convocati dell’Italia U21 per le qualificazioni agli Europei: 4 novità assolute e qualche assenza di spessoreL’Italia affronterà la Macedonia del Nord (giovedì 26 marzo a Empoli) e la Svezia (martedì 31 marzo a Boras) in due fondamentali partite delle... Tutto quello che riguarda su Italia spalle al muro nelle... Temi più discussi: Italia con le spalle al muro: sfida con l’Irlanda del Nord vale il Mondiale; Vinicius Jr. supera Malo Gusto e Michael Olise con una finta geniale in Brasile-Francia – le immagini; Italia U21, Chiarodia cancella i mesi bui: Svezia avvisata, questa Italia ha la forza per dominare a Boras; Rassegna stampa. Cosa dicono i quotidiani oggi sulla Serie B. Italia spalle al muro nelle qualificazioni agli Europei U21. La Polonia vince ancora e consolida il primatoIn attesa di scendere in campo alle ore 18.30 sul campo di Boras contro la Svezia nell'ottava e terzultima giornata del girone di qualificazione verso gli ... oasport.it Qualificazioni Europei calcio U21 2027: la nuova classifica dell’Italia. Gli azzurrini mettono pressione alla PoloniaDopo la seconda giornata del girone di ritorno l'Italia si trova al secondo posto nella classifica del Girone E delle qualificazioni agli Europei Under 21 ... oasport.it Pronostici del 30 marzo 2026: qualificazioni Europei U21 e Serie C https://www.calciomagazine.net/pronostici-30-marzo-2026-243251.html - facebook.com facebook Vasilije Nel tardo pomeriggio, il Montenegro U21 sfida i pari età della Svezia nel match di qualificazione agli Europei U21 x.com