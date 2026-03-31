Italia-Polonia e Italia-Cechia oggi in tv Mondiali curling 2026 | orari programma streaming

Oggi, martedì 31 marzo, alle ore 22.00, l’Italia scenderà in campo nei Mondiali di curling maschile, con le partite Italia-Polonia e Italia-Cechia trasmesse in diretta televisiva. Le sfide si svolgeranno in diverse fasce orarie, con possibilità di seguire gli incontri anche in streaming. La competizione prosegue in vista della qualificazione ai Mondiali del 2026.

Oggi martedì 31 marzo (ore 22.00) l’Italia tornerà in scena ai Mondiali 2026 di curling maschile per affrontare la Polonia in un incontro di fondamentale importanza per continuare a inseguire la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della rassegna iridata in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ogden (USA). Gli azzurri se la dovranno vedere con un avversario che non ha un nome storico, ma che si sta ben distinguendo in questa competizione e che metterà sicuramente in difficoltà il quartetto tricolore. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-POLONIA DI CURLING DALLE 22.00 Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini saranno attesi dal confronto con la formazione guidata da Konrad Stych. 🔗 Leggi su Oasport.it

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