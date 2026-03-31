Italia nega base di Sigonella agli Usa Crosetto fa scattare il divieto per mancata consultazione preventiva

Il governo italiano ha deciso di vietare l’uso della base di Sigonella agli Stati Uniti, a causa della mancata consultazione preventiva. Il ministro della Difesa ha annunciato il divieto, precisando che questa decisione riguarda l’accesso alla struttura militare. La questione si è sviluppata in seguito a una richiesta degli americani, che non è stata condivisa dal governo italiano.

L’Italia ha deciso di negare la base di Sigonella agli Usa. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano, su mandato diretto del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha informato gli Stati Uniti d’America del divieto. Il piano di volo di alcuni asset aerei statunitensi prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente, ma nessuno ha chiesto alcuna autorizzazione preventiva né ha consultato tempestivamente i vertici militari italiani. Il piano, infatti, era stato comunicato mentre gli aerei erano già in volo. L’Italia, pertanto, non ha dato il via libera all’atterraggio degli aerei nella base di Sigonella.... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Italia nega base di Sigonella agli Usa, Crosetto fa scattare il divieto per "mancata consultazione preventiva" Articoli correlati L'Italia nega l'uso della base di Sigonella agli Usa. L'ordine partito da Crosetto coi bombardieri già in voloAgli Stati Uniti sarebbe stato negato l'utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. Leggi anche: Sigonella, l'Italia nega agli Usa l'uso della base: «Piano Usa comunicato con gli aerei già in volo». La decisione presa da Crosetto Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: la decisione presa da Crosetto; Italia, crescita lenta: le previsioni EY fissano il Pil a +0,7% nel 2026; Giornata difficile per l'equity europeo con incertezza sul destino della guerra; Ancor prima della pubblicazione della sentenza, la decisione della Corte Costituzionale produce già effetti: giudice del Tribunale di Ancona nega la cittadinanza iure sanguinis. L’Italia nega l’uso della base militare di Sigonella ai voli Usa diretti in Medio OrienteIl diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Ori ... quotidiano.net L’Italia avrebbe negato l’uso della base di Sigonella ad alcuni aerei Usa dopo aver verificato che non si trattava di voli logistici ordinari e quindi non rientravano negli accordi con il nostro Paese. Un episodio rimasto riservato per giorni - facebook.com facebook La Banca d'Italia conferma il trend negativo, anche nel 2025, sia per il numero dei Comuni con una banca sia per il numero dei dipendenti in Sicilia x.com