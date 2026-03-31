L’Italia ha respinto la richiesta di atterraggio di alcuni bombardieri statunitensi presso la base di Sigonella. La decisione è stata comunicata dal governo e si inserisce in un contesto di controllo parlamentare sulla gestione delle operazioni militari. La questione riguarda le restrizioni imposte dall’Italia alle attività delle forze armate straniere sul territorio nazionale.

L’Italia ha negato l’autorizzazione all’atterraggio di alcuni bombardieri statunitensi a Sigonella. La decisione, avvenuta nei giorni scorsi, è stata resa nota solo oggi e segue la comunicazione immediata del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, al ministro della Difesa Guido Crosetto. Palazzo Chigi sottolinea che «l’Italia agisce nel rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal governo alle Camere», ribadendo che ogni richiesta è valutata caso per caso. «Non ci sono criticità né frizioni con i partner internazionali. I rapporti con gli Stati Uniti restano solidi e improntati a piena collaborazione», si legge nella nota ufficiale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Italia nega atterraggio bombardieri Usa a Sigonella: decisione difesa e governo sotto controllo parlamentare

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