Italia nega a Usa base di Sigonella

Da webmagazine24.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha comunicato agli Stati Uniti di non poter mettere a disposizione la base di Sigonella. La decisione, annunciata in modo riservato e riportata successivamente da un quotidiano, riguarda un’area strategica situata in Sicilia. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle motivazioni dietro questa scelta.

(Adnkronos) – L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. A riportare la notizia, di qualche sera fa, ma tenuta riservata, è il Corriere della Sera. È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era appena accaduto e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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