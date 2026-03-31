Italia missione Mondiale | Gravina chiama a raccolta tutto il calcio per la notte di Zenica

L’Italia affronta questa sera una partita decisiva contro la Bosnia a Zenica, nell’ultimo turno del play-off per la qualificazione ai Mondiali. La sfida può riportare gli azzurri alla competizione internazionale dopo dodici anni oppure portare a un’ulteriore esclusione. Il commissario tecnico ha invitato tutto il mondo del calcio italiano a sostenere la squadra in questa occasione cruciale.

Per l’Italia, la trasferta di oggi a Zenica contro la Bosnia non sarà una gara come le altre. È l’ultimo passaggio del play-off che può riportare gli azzurri ai Mondiali a 12 anni dall’ultima partecipazione, oppure condannarlo a un’altra, l’ennesima, esclusione pesantissima. Il messaggio che arriva dalla FIGC è chiaro: in un momento così delicato, serve compattezza totale. Proprio per questo il presidente Gabriele Gravina ha deciso di coinvolgere i vertici dell’intero movimento calcistico italiano, trasformando la vigilia (e non solo) in una sorta di mobilitazione generale attorno alla Nazionale di Gennaro Gattuso. Per accompagnare la squadra in una serata tanto pesante quanto importante, Gravina ha voluto al fianco della Nazionale diversi rappresentanti istituzionali del calcio italiano. 🔗 Leggi su Sportface.it

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