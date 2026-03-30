L’Italia affronta una partita decisiva per la qualificazione al Mondiale in una notte di condizioni climatiche avverse, con pioggia e gelo che rendono il campo di gioco difficile. La sfida si svolge a Zenica, dove la nazionale di Gattuso si presenta con Cristante in campo, in attesa di ottenere il risultato necessario per passare ai prossimi turni di qualificazione.

L’ Italia di Gennaro Gattuso si gioca l’accesso al Mondiale nell’inferno di Zenica, dove pioggia, gelo e un terreno di gioco ai limiti del regolamentare attendono gli Azzurri per la finale playoff contro la Bosnia. In un clima di massima tensione psicologica, la Nazionale è chiamata a non fallire l’ultima chiamata dopo 12 anni di assenza dalla rassegna iridata. Lo stadio bosniaco, descritto come fatiscente e ostile, è stato scelto strategicamente per colmare il gap tecnico con la selezione italiana, trasformando la sfida in una battaglia di nervi e muscoli su un campo che si preannuncia un pantano di fango. Per l’undici titolare, Gattuso sembra intenzionato a confermare il blocco che ha superato l’Irlanda, con un unico dubbio tattico in mediana: il ballottaggio tra Locatelli e Cristante. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Italia, notte di fango a Zenica: Gattuso lancia Cristante per il Mondiale

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