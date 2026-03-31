Italia i convocati per lo spareggio contro la Bosnia | le scelte di Gattuso per dare la caccia al Mondiale

Oggi, martedì 31 marzo, l'Italia affronta lo spareggio contro la Bosnia per qualificarsi al Mondiale. Il commissario tecnico ha annunciato i giocatori scelti per questa partita decisiva, dopo aver definito le ultime convocazioni. La sfida si svolge in una finale che determinerà il passaggio alla fase mondiale.

(Adnkronos) – Ci siamo. L'Italia scenderà in campo oggi, martedì 31 marzo, contro la Bosnia nella finale dello spareggio per accedere al Mondiale e il ct Gennaro Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi relativamente ai convocati. Torna in panchina Andrea Cambiaso, tenuto in tribuna nella semifinale contro l'Irlanda del Nord. Esclusi, invece, Scalvini, Coppola, Cambiaghi, Caprile e Scamacca. Ecco l'elenco completo dei convocati del commissario tecnico Gennaro Gattuso per la sfida di stasera a Zenica: Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret; Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola; Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali; Attaccanti: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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