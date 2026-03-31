Emanuele Tresoldi, ex calciatore della nazionale Under 21 vincitrice del Campionato Europeo nel 1994, è al centro di un presunto interesse da parte di club italiani, tedeschi e argentini. La sua carriera si caratterizza per gol segnati non sempre belli, ma comunque decisivi. Attualmente, Tresoldi è ricordato soprattutto per le sue prestazioni durante quegli anni e per la sua capacità di trovare la rete anche in modo poco appariscente.

Tresoldi, per chi non è aggiornatissimo, è ancora Emanuele Tresoldi. Nazionale Under 21 che vinse il Campionato Europeo nel 1994 insieme a Fabio Cannavaro e Pippo Inzaghi. Invece il Tresoldi attuale, il nome che sta cominciando a calamitare l’interesse di ben tre Nazionali, è Nicolò, il figlio. Che gioca nell’under 21 tedesca, fa l’attaccante e fa un sacco di gol. L’estate scorsa si è trasferito dalla seconda divisione tedesca alla massima serie belga, unendosi al Club Brugge, con il quale ha giocato in Champions League. Ha segnato contro l’Atlético Madrid, ha segnato contro il Monaco, ha segnato contro il Barcellona. Dopo l’incontro con l’Arsenal a dicembre, gli osservatori dei Gunners hanno preso e tenerlo d’occhio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italia, Germania e Argentina si contendono il giovane Tresoldi: “Faccio gol stupidi e brutti, ma segno”

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