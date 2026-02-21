Segno quindi sogno il giro del mondo di Tresoldi | Un gol col Milan su assist di Leao
Tresoldi, attaccante del Bruges, ha compiuto un percorso sorprendente, passando dalla seconda divisione tedesca alla Champions League in un solo anno. Nato in Sardegna e tifoso del Milan, ricorda con entusiasmo il suo gol contro i rossoneri, assistito da Leao. Nonostante le sue origini italiane e il suo talento, non ha mai ricevuto chiamate dalla nazionale italiana, anche se gioca con la Germania U21. La sua carriera continua a crescere tra parole di passione e ambizione.
Fermi tutti. C'è un giovane calciatore italiano che segna in Champions, gioca per la Germania e la Nazionale azzurra ignora. E sì, già questo fa drizzare le antenne. Si chiama Nicolò Tresoldi, ha 21 anni e la scorsa estate ha spinto il Bruges a sborsare sette milioni di euro per strapparlo all'Hannover. Quanto a tutto il resto. beh, giudicate voi. È nato a Cagliari "un po' per caso", cresciuto a Gubbio "dove giocavo a tennis con Cobolli", poi si è trasferito in Germania "e lì ho scelto il calcio" come papà Emanuele, ex terzino tra Serie A e B. Italiano, tedesco e. pure un po' argentino, visto che mamma Barbara è nata in terra albiceleste.
Milan-Lecce 1-0, le pagelle: Fullkrug (7) decisivo col primo gol in Serie A, Saelemaekers (7) assist perfetto, Leao (5,5) non si vedeIl Milan ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Lecce, con un gol di Fullkrug che ha fatto la differenza.
