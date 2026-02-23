Tresoldi | mamma argentina e cittadinanza tedesca ma sogna la maglia azzurra

Tresoldi, nato da madre argentina e cittadino tedesco, ha scelto di puntare sulla nazionale italiana, sperando di indossare la maglia azzurra. La sua passione per il calcio e il desiderio di rappresentare l'Italia lo hanno spinto a fare questa scelta. La decisione nasce dalla volontà di onorare le radici italiane e di vivere un sogno che coltiva da tempo. La sua scelta potrebbe influenzare il percorso di questa stagione europea.

Bologna, 23 febbraio 2026 – Una delle sorprese di questa edizione della Champions League parla italiano. L'attaccante che sta trascinando il Bruges nell'Europa che conta arriva dal Bel Paese e si chiama Nicolò Tresoldi. Figlio d'arte, il padre Emanuele esordisce in Serie A con la maglia dell'Atalanta e nel curriculum presenta anche un'esperienza in Cina al Qingdao Hademen. Nicolò cresce a Gubbio, nel corso della sua infanzia gioca a tennis con Cobolli prima di dedicarsi solamente al pallone. Nel 2017 la famiglia decide di trasferirsi in Germania, l'attaccante cresce calcisticamente nel settore giovanile dell'Hannover. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Berardi e la missione (nero)azzurra. Il ’10’ ritrova l’Inter e sogna l’ItaliaDomenico Berardi torna a brillare con il Sassuolo e sogna l’Italia.

Copenaghen–Napoli, la fiaba continua: sirene, destini e maglia azzurraCopenaghen e Napoli, due città con storie e identità diverse, condividono un simbolo che le collega: la Sirenetta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Da Bergamo a Brugge: Nicolò Tresoldi e la sfida all’Atalanta in Champions, nel segno di mamma e papàL’attaccante italo-tedesco classe 2004, appena acquistato dall’Hannover, da quest’anno gioca in Belgio. E ha forti radici orobiche: il padre Emanuele ha vestito il nerazzurro negli anni ’90, mamma ... bergamonews.it

Tresoldi apre all'Italia: Il mio telefono è acceso, se Gattuso chiama...L'attaccante del Bruges classe 2004, che gioca con le under tedesche, prima del match con l'Atalanta ha aperto a un possibile futuro in azzurro: Mi farebbe molto piacere parlare col ct Oltre ... gazzetta.it

Maltempo, tempesta a Reggio Calabria: alberi caduti e colonne di Tresoldi piegate dal vento. #ReggioCalabria #Maltempo #DanniMaltempo #RafficheDiVento #AlberiSradicati #ColonnePiegateDalVento #ColonneTresoldi #Foto #Video #News #StrettoWeb - facebook.com facebook