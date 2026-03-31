Italia fuori dal Mondiale Gattuso crolla in diretta | Chiedo scusa non ce l’ho fatta Lacrime

Dopo la sconfitta che ha eliminato l’Italia dal Mondiale, l’allenatore si è lasciato andare a un momento di emozione in diretta televisiva, chiedendo scusa ai tifosi e scoppiano a piangere. La squadra non è riuscita a qualificarsi, segnando un’altra battuta d’arresto nel cammino internazionale. La delusione si legge anche nel silenzio che è calato tra i sostenitori e gli addetti ai lavori.

L’ennesima notte storta, l’ennesimo silenzio che cala pesante su una Nazionale che non riesce più a ritrovarsi. L’Italia perde contro la Bosnia, resta fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva e lascia dietro di sé una scia di delusione che va oltre il risultato. A fine partita, davanti alle telecamere, Gennaro Gattuso prova a spiegare, a tenere insieme parole e responsabilità, ma quello che emerge è soprattutto il peso di una sconfitta che scava dentro, che non si lascia raccontare facilmente. Il commissario tecnico parte da una riflessione dura, quasi controcorrente, difendendo però il gruppo: “Penso che oggi i ragazzi si meritavano una batosta così, per la prestazione, per l’impegno, per l’amore che ci hanno messo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia fuori dal Mondiale, Gattuso crolla in diretta: “Chiedo scusa, non ce l’ho fatta”. Lacrime Articoli correlati Gattuso in lacrime: "Chiedo scusa all'Italia, non ce l'ho fatta. Mazzata difficile da digerire"Rino Gattuso dopo l'infausto ko arriva ai microfoni della Rai con gli occhi lucidi, dopo aver abbracciato tutta la squadra: "I ragazzi non meritavano... Italia fuori dai Mondiali, Gattuso commosso: “Chiedo scusa, non ce l’ho fatta”Gennaro Gattuso piange l’eliminazione dell’Italia ai rigori contro la Bosnia e chiede scusa al movimento calcistico italiano per il terzo Mondiale... Contenuti e approfondimenti su Italia fuori Temi più discussi: Italia fuori dai Mondiali: azzurri sconfitti dalla Bosnia, niente qualificazione per la terza volta di fila · Calcio; Italia ancora fuori dai Mondiali, il fallimento totale da Gravina a Gattuso: chi paga?; Italia fuori dal Mondiale, Gattuso rimane o no? Le ultime sul futuro della Nazionale azzurra; Tremenda Italia: azzurri sconfitti ai rigori dalla Bosnia. Per la terza volta consecutiva siamo fuori dal Mondiale. Disfatta Italia, fuori dai Mondiali per la terza volta consecutivaL'Italia è fuori dai Mondiali per la terza volta di fila. Alla Coppa del Mondo va la Bosnia Erzegovina che ha sconfitto gli azzurri ai calci di rigore. La partita era finita 1-1 dopo i tempi supplemen ... ansa.it Italia fuori dai Mondiali: Bosnia ai rigori. Bastoni rosso, Esposito sbaglia, fallimento Ital-InterA fondo il movimento calcistico italiano, il punto più basso della storia: una tragedia sportiva nata e costruita fuori dal campo ... tuttosport.com Italia fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva: continua la maledizione azzurra, la Bosnia vince ai rigori - facebook.com facebook Italia fuori dai Mondiali, le parole di Gattuso nell’immediato post partita #Italia #Nazionale #Mondiale #Gattuso x.com