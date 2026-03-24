La difesa della Nazionale è al centro dell’attenzione prima dei playoff mondiali, con tre dei quattro titolari sotto scrutinio. La questione riguarda la tenuta del reparto difensivo, mentre il commissario tecnico lavora per scegliere la formazione più adatta. La fase finale della qualificazione si avvicina e la squadra si prepara agli ultimi incontri ufficiali, concentrandosi sulle scelte difensive da adottare.

La prima regola per evitare psicodrammi recita: non prendere gol. Eppure è proprio il tema della difesa ad agitare il percorso di avvicinamento della Nazionale alla settimana decisiva del calcio italiano. Giovedì alle ore 20.45 a Bergamo gli azzurri sfidano l’ Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff Mondiali. Il primo match da dentro-fuori, sperando di arrivare alla finale contro Bosnia o Galles di martedì 31 marzo. Da ieri i convocati del ct Gennaro Gattuso sono al lavoro a Coverciano. Ma al primo allenamento erano assenti proprio i tre potenziali titolari della difesa: Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori e Alessandro Bastoni. In realtà il difensore dell’Inter si è allenato, ma a parte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allarme difesa, i tre titolari in dubbio: la grana del ct Gattuso verso i playoff Mondiali

Articoli correlati

Pio Esposito titolare in Italia Irlanda del Nord? A cosa sta pensando davvero Gattuso per i playoff Mondiali. La mossa del ct azzurro!Udinese, Gianpaolo Pozzo racconta: «Si parlava di 300 milioni ma non vogliamo vendere…Dico questo sul futuro di Solet e Davis» Calciomercato Juve:...

Convocati Italia playoff Mondiali, la lista ufficiale di Gattuso: sorpresa Palestra, torna Chiesa! Chi sono gli esclusi del ct azzurroCalciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito.

Contenuti utili per approfondire Allarme difesa

Discussioni sull' argomento Perché il Giappone suona l’allarme sul Gcap; Smog a Teverola, già 36 sforamenti in soli tre mesi: è allarme; Italia, allarme difesa: anche Gabbia è ai box; Guerra in Iran, Rauti: Gli investimenti in difesa? Portano ricchezza. Allarme per gli attacchi ibridi. Ecco che cosa aspettarsi dai prossimi mesi.

La Juventus cambia, Spalletti verso il ritorno alla difesa a tre: dalle assenze di Kalulu e Bremer ai troppi goal subiti, i motivi della rivoluzione tatticaTra l’emorragia di goal subiti e le assenze di Bremer e Kalulu, Spalletti valuta una svolta tattica per rimettere in carreggiata una Juventus in allarme. goal.com

Allarme in difesa per Gennaro Gattuso! Non solo Bastoni... #Fantacalcio x.com

Allarme in difesa per Gennaro Gattuso! Non solo Bastoni... - facebook.com facebook