Durante l'estate del 2014, l'Italia disputò l'ultima partita ai Mondiali prima di questa edizione, lasciando spazio a ricordi e analisi sulle condizioni della nazionale. In quegli anni, i giocatori più giovani erano spesso protagonisti di attività legate al calcio e ai media, mentre alcune figure tecniche e giocatori più esperti continuavano a essere presenti nel panorama azzurro. La squadra affrontava quel torneo con specifiche dinamiche e scelte tecniche.

Facendo un bel balzo all'indietro e ripensando a come il Mondiale del 2014 avrebbe potuto andare, probabilmente i rimpianti aumentano ulteriormente: urna più o meno benevola con Uruguay, Inghilterra e Costa Rica, esordio ok proprio nella sfida più delicata contro gli inglesi decisa da Marchisio e Balotelli, poi le due fragorose cadute a sorpresa. L'ultima con l'Uruguay, decisa nel finale da Godin. Era il 24 giugno del 2014. All'epoca, la maggior parte dei protagonisti Azzurri di oggi erano poco più che bambini. Da Dimarco e Barella (in foto insieme ad Ivan De Santis, compagno di giovanili che non ha raccolto quanto i due interisti) ecco cosa facevano, quanti anni avevano e dove giocavano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Pulcino Pio, Retegui sui pattini, Mancini viola: com'erano gli Azzurri ai tempi dell'ultimo Mondiale

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