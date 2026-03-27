Tra Londra e Belfast, gli attacchi ai giocatori italiani continuano, con commenti critici sulla loro partecipazione ai tornei internazionali. I media locali descrivono l’Italia come poco brillante e focalizzata esclusivamente sul risultato, senza apprezzare lo stile di gioco. Solo uno dei membri della rosa si salva dalle critiche, mentre le analisi sottolineano le difficoltà della nazionale italiana dal 2014 in poi.

L’Italia vista dal Regno Unito dopo la vittoria sull’Irlanda del Nord che l’ha portata a 90' dal Mondiale è "poco convincente", come l’ha definita il Times, e "brutta e interessata solo a portare al termine il lavoro", come l’ha raccontata in un editoriale il Belfast Telegraph. Due letture negative che vanno per la maggiore tra i media di Sua Maestà, unita all’esaltazione di un giocatore che da queste parti conoscono bene: Sandro Tonali, "l’uomo dei grandi momenti" come l’ha definito il Daily Mail. "La prestazione dell’Italia ha reso ovvio il perché non facciano un Mondiale dal 2014" attacca duro il Times nell’articolo titolato su quanto gli azzurri siano stati "poco convincenti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Londra a Belfast attacchi agli azzurri: "Ecco perché non fanno un Mondiale dal 2014". Si salva solo...

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