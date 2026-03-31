Italia ai Mondiali 2026 se… cosa serve agli azzurri contro la Bosnia e come funziona il ripescaggio

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si giocherà la qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Bosnia nella finale playoff di Zenica. Per passare il turno, gli azzurri devono vincere o pareggiare con almeno due gol di scarto. In caso di pareggio con un solo gol di differenza, si ricorrerà ai tempi supplementari e ai rigori. Il ripescaggio tra le squadre escluse non è previsto come strada percorribile.

L'Italia si qualifica ai Mondiali 2026 solo eliminando la Bosnia nella finale playoff di Zenica. Cosa succede in caso di pareggio e perché il ripescaggio resta un'ipotesi remota. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Italia ai Mondiali se… cosa serve agli azzurri per qualificarsi contro l’Irlanda del NordBattere l'Irlanda del Nord e poi fare altrettanto con il prossimo avversario in calendario: è l'unico risultato a disposizione degli Azzurri per non...

Mondiali 2026, l’Italia ci crede: 2-0 contro l’Irlanda del Nord. Gattuso resuscita gli azzurri: prima Tonali, poi Kean. In finale contro la BosniaLa Nazionale di Rino Gattuso vola in finale dei playffo di qualificazione dei Mondiali 2026.

Contenuti e approfondimenti

Discussioni sull' argomento Italia - Bosnia Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Italia ai Mondiali 2026, lo sai quanti soldi vale la qualificazione?; Italia Mondiali 2026 quote: qualificazione appesa ai playoff; Le volte che l’Italia non è andata ai Mondiali di calcio.

italia ai mondiali 2026Italia ai playoff Mondiali, le ultime verso la finale in Bosnia LIVEGiorno decisivo per la Nazionale di Gattuso. msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.