Italia ai Mondiali 2026 se… cosa serve agli azzurri contro la Bosnia e come funziona il ripescaggio
L’Italia si giocherà la qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Bosnia nella finale playoff di Zenica. Per passare il turno, gli azzurri devono vincere o pareggiare con almeno due gol di scarto. In caso di pareggio con un solo gol di differenza, si ricorrerà ai tempi supplementari e ai rigori. Il ripescaggio tra le squadre escluse non è previsto come strada percorribile.
L'Italia si qualifica ai Mondiali 2026 solo eliminando la Bosnia nella finale playoff di Zenica. Cosa succede in caso di pareggio e perché il ripescaggio resta un'ipotesi remota. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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