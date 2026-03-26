Gli azzurri devono vincere contro l'Irlanda del Nord per mantenere vive le speranze di qualificazione ai Mondiali. Dopo questa sfida, sarà necessario ottenere un risultato positivo anche contro il successivo avversario in programma. Solo con due vittorie consecutive gli italiani potranno assicurarsi un passaggio diretto alla fase finale del torneo previsto per giugno e luglio.

Battere l'Irlanda del Nord e poi fare altrettanto con il prossimo avversario in calendario: è l'unico risultato a disposizione degli Azzurri per non lasciarsi sfuggire la partecipazione alla Coppa del Mondo di giugno-luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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