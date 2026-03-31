Italia a un passo dal Mondiale | Gattuso carica gli Azzurri ci giochiamo tutto

La nazionale italiana ha concluso questa mattina l’allenamento a Coverciano e poi è partita con un volo charter da Firenze verso Zenica. La partita decisiva per la qualificazione al Mondiale è ormai alle porte, e l’allenatore ha espresso fiducia, sottolineando che la squadra si gioca tutto in questa occasione. La sfida si svolgerà in un impianto locale, con i giocatori pronti a scendere in campo.

La sfida decisiva. Dopo l’ultima seduta di allenamento svolta in mattinata a Coverciano, la Nazionale è volata con un charter da Firenze verso Zenica. Nel tardo pomeriggio ha effettuato il ‘walk around’ allo stadio Bilino Polje, dove domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1 – arbitra il francese Clément Turpin ) affronterà la Bosnia ed Erzegovina nella finale del Percorso A dei play-off. In palio c’è il pass per il Mondiale negli Stati Uniti, obiettivo che Gennaro Gattuso insegue dal 15 giugno, giorno in cui il presidente federale Gabriele Gravina lo ha scelto come Ct. In conferenza stampa, Gattuso ha sottolineato la posta in gioco: “C’è la consapevolezza che ci giochiamo tanto – le parole di Gattuso in conferenza stampa – lo so io, il mio staff, lo sanno i ragazzi e i componenti della Federazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Italia a un passo dal Mondiale: Gattuso carica gli Azzurri, “ci giochiamo tutto” Articoli correlati Play-off Mondiale, Gattuso carica gli azzurri: "Niente alibi, dobbiamo essere sereni"«Non stiamo a pensare se potevamo fare di più o altro, niente alibi, i calendari si conoscono, non c'è tempo per pensare ad altro , abbiamo lavorato... Italia, Gattuso carica gli azzurri: “Paura? Non esiste. Diamo al 150%”Tutto esaurito a Bergamo per il playoff con l’Irlanda del Nord: Bastoni verso il recupero, Cambiaso e Scamacca in tribuna Vigilia carica di tensione... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Playoff Mondiali, l’Italia compie un passo avanti; L’Italia ha vinto lo spareggio contro l’Irlanda del Nord; Pioggia e gelo a Zenica: il Mondiale dell'Italia passa per un Inferno; Tonali e Kean stendono l’Irlanda del Nord: Italia a un passo dal Mondiale, Bosnia ultimo ostacolo. Quando è stata l'ultima volta dell'Italia ai Mondiali: quanto tempo è passato da quando gli azzurri vi hanno partecipatoL'Italia scende in campo in Bosnia per provare finalmente a riconquistare una qualificazione a un Mondiale che manca da troppo tempo: da quanto gli azzurri non giocano una fase finale. goal.com Ciao saranno anche loro a sostenere l'Italia - facebook.com facebook Blitz dei Nas in tutta Italia: sospese due mense e numerose irregolarità riscontrate x.com