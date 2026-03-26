A Bergamo si è svolto il playoff tra l’Italia e l’Irlanda del Nord, con l’intero stadio pieno di tifosi. Bastoni è in fase di recupero e potrebbe essere disponibile, mentre Cambiaso e Scamacca sono in tribuna. L’allenatore ha detto ai giocatori di non aver paura e di dare il massimo.

Tutto esaurito a Bergamo per il playoff con l’Irlanda del Nord: Bastoni verso il recupero, Cambiaso e Scamacca in tribuna Vigilia carica di tensione ma anche di fiducia in casa Italia, attesa dalla sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord nei playoff per il Mondiale 2026. Il ct Gennaro Gattusoha lanciato un messaggio chiaro ai suoi giocatori: “La parola paura non esiste. Ognuno deve dare il 150%”. Intervistato da RaiSport, il commissario tecnico ha ribadito l’importanza di non sottovalutare l’avversario: “In certe situazioni, come sui calci piazzati, le differenze si annullano. Servono consapevolezza e grande attenzione”. Lo stadio sarà una bolgia: tutto esaurito con 24mila spettatoripronti a sostenere gli azzurri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Italia, Gattuso carica gli azzurri: “Paura? Non esiste. Diamo al 150%”

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