Le compagnie aeree Lufthansa e ITA Airways hanno aggiornato le regole sui power bank a bordo. Ora ci sono limiti più stretti sulla potenza consentita e nuove restrizioni che i passeggeri devono rispettare. Chi viaggia con dispositivi portatili deve fare attenzione alle specifiche tecniche, altrimenti rischia di vedersi sequestrare il power bank all’imbarco. Le regole sono più chiare, ma bisogna informarsi prima di partire per evitare sorprese.

Dopo l’incidente della compagnia aerea sudcoreana Air Busan e altri episodi registrati a bordo di voli commerciali - per fortuna senza conseguenze letali - il tema della sicurezza di questi dispositivi in aereo è tornato al centro dell’attenzione e la decisione, comunicata ufficialmente dal colosso del trasporto aereo tedesco, segna un inasprimento delle regole che con ogni probabilità verranno presto adottate anche da altre compagnie. E così, da questo gennaio 2026, i power bank non possono più essere utilizzati né ricaricati a bordo dei voli delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa. Ogni passeggero può portare con sé un massimo di due power bank nel bagaglio a mano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Power bank in aereo: nuove regole per chi viaggia con Lufthansa e ITA Airways

