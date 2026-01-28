Le aziende italiane devono prepararsi a un nuovo scenario doganale nel 2026. Le regole dell’Unione Europea cambiano, con sanzioni più severe e dazi rivisti. La guida del quotidiano aiuta imprese, professionisti e consulenti a capire cosa aspettarsi e come muoversi in questa fase di trasformazione.

Le dogane tornano al centro delle strategie di imprese e operatori del commercio internazionale. Con l’avvio del 2026 entrano infatti in vigore nuove regole che incidono su dazi, controlli, compliance, sanzioni e procedure di sdoganamento, ridisegnando il rapporto tra fisco e imprese in un contesto segnato da tensioni geopolitiche, transizione digitale e politiche commerciali sempre più selettive. A questi temi è dedicato il Focus del Sole 24 Ore “Dogane: le novità del 2026”, in edicola giovedì 29 gennaio in abbinata al quotidiano, una guida rivolta a imprese, professionisti e consulenti chiamati a confrontarsi con un sistema doganale europeo in profonda trasformazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

