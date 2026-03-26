Ita Airways ha registrato i primi utili, segnando un risultato positivo nella sua gestione economica. I dati finanziari mostrano un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, confermato anche dall’arrivo di nuovi aerei Airbus. La compagnia aerea continua a operare su rotte internazionali, con una flotta rinnovata e più moderna, che contribuisce alla sua crescita.

Non sono solo i nuovi Airbus azzurri a brillare nei cieli internazionali, ma anche i numeri che li sostengono. Ita Airways mette a segno, per la prima volta dalla sua fondazione nel 2021, il suo primo utile, dimostrando che il rinnovamento della flotta e l'efficientamento dei consumi hanno finalmente portato la compagnia sulla giusta rotta. Guardando ai numeri, i ricavi di Ita nel 2025 sono ammontati a 3,2 miliardi di euro, di cui ben 2,8 miliardi dipendono dai ricavi passeggeri. Mentre l'Ebitda è stato pari a 404 milioni. La compagnia, partecipata al 41% da Lufthansa, ha così raggiunto per la prima volta nella sua giovane storia un risultato netto positivo di 209 milioni (migliore di 436 milioni rispetto al 2024), e per il secondo anno consecutivo un Ebit positivo di 25 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ita Airways vede i suoi primi utili

Articoli correlati

ITA Airways e Trenitalia (Gruppo FS) firmano Memorandum of UnderstandingRoma, 9 marzo 2026 - ITA Airways e Trenitalia (Gruppo FS Italiane) hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) volto a sviluppare un...

Tensione Medio Oriente: Ita Airways lancia 4 voli extraLa situazione degli italiani bloccati in India a causa delle turbolenze geopolitiche nel Medio Oriente ha spinto la compagnia di bandiera ad attivare...

ARC Raiders | 25 CONSIGLI PERFETTI se HAI APPENA INIZIATO!

Tutto quello che riguarda Ita Airways

Temi più discussi: Ita Airways prolunga lo stop dei voli per Dubai e Tel Aviv a fine marzo e inizio aprile; Ita Airways vola in utile per la prima volta: 209 milioni nel 2025; Il Papa: gli aerei siano vettori di pace, dal cielo non dovrebbe arrivare la morte; Ita Airways vede i suoi primi utili.

I buoni risultati di Ita: 3,2 miliardi di euro di ricaviI primi segnali incoraggianti di una privatizzazione difficile ma necessaria. È la prima volta in trent’anni che il bilancio della compagnia di bandiera non finisce in rosso ... ilfoglio.it

Ita Airways, la svolta sui conti: nel 2025 registrato il primo utile (209 milioni di euro)La compagnia tricolore, cogestita da Mef e Lufthansa, chiude con 3,2 miliardi di ricavi. Il ceo Eberhart: siamo sulla strada giusta, bisogna ridurre il peso dei leasing per gli aerei ... corriere.it

Dalla prossima estate i cani di taglia medio-grande potranno viaggiare in cabina sui voli Ita Airways: https://kodmi.it/8J7GZ - facebook.com facebook

Ita Airways vola in utile per la prima volta: 209 milioni nel 2025 x.com