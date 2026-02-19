Istat inquinamento auto in calo in Italia ma non ancora nel mezzogiorno

Secondo i dati dell’Istat, l’inquinamento causato dalle auto in Italia sta diminuendo, ma il Sud fatica a ridurre le emissioni. La causa principale è la crescita del parco auto nel Nord, dove le misure ambientali funzionano meglio. Al contrario, nel Mezzogiorno le sostanze nocive restano alte, aggravate da veicoli più vecchi e scarsi controlli. La differenza tra le regioni aumenta, creando un divario evidente nella qualità dell’aria. In alcune città del Sud si registrano ancora livelli di polveri sottili sopra i limiti consentiti.

L'Italia è il Paese dell'Unione europea con più autovetture e, se al Nord l'inquinamento diminuisce, al Sud è ancora una piaga. Servizio di Cesare Cavoni TG2000.