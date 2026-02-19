Istat | Inquinamento automobilistico in calo in Italia ma non ancora nel Mezzogiorno

L'Istat ha comunicato che l'inquinamento causato dalle auto in Italia sta diminuendo, ma il calo non riguarda ancora tutte le regioni. In particolare, nel Sud, i livelli di emissioni si riducono più lentamente rispetto al resto del paese. La diminuzione è più evidente nelle grandi città, dove sono state adottate nuove misure ambientali. Tuttavia, molte zone del Mezzogiorno continuano a registrare valori elevati, anche a causa di vecchi veicoli ancora in circolazione. La situazione varia molto da area a area e il divario si amplia.