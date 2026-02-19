Istat | Inquinamento automobilistico in calo in Italia ma non ancora nel Mezzogiorno
L'Istat ha comunicato che l'inquinamento causato dalle auto in Italia sta diminuendo, ma il calo non riguarda ancora tutte le regioni. In particolare, nel Sud, i livelli di emissioni si riducono più lentamente rispetto al resto del paese. La diminuzione è più evidente nelle grandi città, dove sono state adottate nuove misure ambientali. Tuttavia, molte zone del Mezzogiorno continuano a registrare valori elevati, anche a causa di vecchi veicoli ancora in circolazione. La situazione varia molto da area a area e il divario si amplia.
Il parco auto italiano diventa progressivamente meno inquinante, ma la riduzione non procede ovunque alla stessa velocità. Nel Mezzogiorno il potenziale inquinante resta ancora elevato. È quanto emerge dal report 2024 sul parco veicolare diffuso dall’ Istat. Nel 2024 l’Italia si conferma il Paese dell’Unione europea con il più alto numero di autovetture in rapporto alla popolazione: 701 ogni mille abitanti, contro una media Ue di 578. Un primato che pesa soprattutto nelle grandi città del Sud, dove la pressione ambientale legata al traffico resta significativa. Catania in testa per numero di auto.🔗 Leggi su Ildenaro.it
