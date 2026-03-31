Israele taglia le forniture di gas all' Egitto
Israele ha deciso di sospendere le forniture di gas naturale liquefatto all'Egitto, interrompendo così un accordo da circa 30 miliardi di euro firmato lo scorso dicembre. La motivazione ufficiale è l'applicazione della clausola di
Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "A tutti quei Paesi che non possono ottenere carburante per aerei a causa dello Stretto di Hormuz, come il Regno Unito, che si è rifiutato di intervenire nella decapitazione dell'Iran, ho un suggerimento per voi: numero 1, comprate dagli Stati Uniti, ne abbiamo in abbondanza, e numero 2, fatevi coraggio, andate allo Stretto e prendetevelo". Lo scrive su Truth il presidente americano, Donald Trump. "Dovrete imparare a combattere da soli, gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarvi, proprio come voi non siete stati lì per noi. L'Iran è stato, in sostanza, decimato. 🔗 Leggi su Today.it
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