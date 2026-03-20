Recenti attacchi dell’Iran al Qatar, in risposta ai raid di Israele, hanno sollevato preoccupazioni sulla stabilità delle forniture di gas naturale verso l’Italia. Queste azioni si inseriscono in un quadro di tensioni crescenti nella regione, che potrebbe incidere sul flusso di risorse energetiche verso il nostro paese. La situazione ha già iniziato a influenzare i mercati e potrebbe aumentare i costi per le famiglie italiane.

C’è un numero che racconta meglio di qualsiasi notizia sulla guerra in corso all’Iran quanto negli ultimi anni sia cambiata la geografia energetica dell’Italia, da cui dipendono le nostre future bollette. Nel 2024, quasi il 45% del gas naturale liquefatto (gnl) importato nel Paese proveniva da un unico fornitore: l’emirato del Qatar. L’anno scorso quella quota si era già ridotta, superando comunque il 30%, scalzata al primo posto dagli Stati Uniti. Ma la riduzione non era stata abbastanza rapida. Così quando, dopo gli attacchi di Israele alle raffinerie di Asaluyeh collegate al giacimento di South Pars, Teheran ha colpito Ras Laffan, la città industriale nel nord del Qatar da cui proviene quasi un quinto del gnl mondiale, quella concentrazione residua si è trasformata in una vulnerabilità che potrebbe costarci cara. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Con gli attacchi dell’Iran al Qatar dopo i raid di Israele, l’Italia rischia le sue forniture di gas: ecco quanto potrebbe costarci

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