Il primo ministro ha annunciato l’intenzione di sospendere gradualmente le forniture di gas all’Ucraina, in risposta alla situazione in corso tra i due Paesi. La decisione segue le recenti tensioni e si inserisce in un quadro di azioni volte a modificare i rapporti energetici con l’Ucraina. La misura entrerà in vigore nei prossimi mesi, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche esatte.

La guerra di Viktor Orbán a Volodymyr Zelensky non si ferma. Dopo aver bloccato, con l’aiuto del premier slovacco Robert Fico, l’invio del prestito da 90 miliardi all’ Ucraina e il 20esimo pacchetto di sanzioni per la Russia, il primo ministro ungherese, a ormai pochi giorni dalle elezioni nel suo Paese, sferra un altro colpo a Kiev. È stato lui, in prima persona, ad annunciare che Budapest sospenderà progressivamente le forniture di gas all’Ucraina, in risposta allo stop ai flussi di petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba, danneggiato dai bombardamenti. “Per spezzare il blocco petrolifero e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico ungherese, ora sono necessarie nuove misure”, ha detto il leader di Fidesz in un video postato sul suo profilo Facebook. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Orbán ancora contro Zelensky: sospenderà progressivamente le forniture di gas all’Ucraina

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Nice, con il full campo di orb mi ha tankato dd la special di dodoria. Non è gesu cristo ma se ne creano altri per sta modalità devo dire che non mi dispiacerebbe affatto. x.com