Guerra Usa-Israele-Iran il Bahrein | Siamo sotto attacco Deposito di bus in fiamme a Tel Aviv – I video

Il Bahrein ha dichiarato di trovarsi sotto attacco mentre sui social e sui siti arabi si diffondono i primi video dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. A Tel Aviv, un deposito di autobus è stato colpito e incendiato, con immagini che mostrano i danni. La situazione si sta sviluppando rapidamente, e le fonti riportano l’attacco in diverse aree della regione.

Sui social e sui siti arabi cominciano a circolare i primi filmati dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Sono almeno 30 le forti esplosioni registrate in quattro città. L’attacco, si apprende da fonti qualificate che stanno seguendo l’evolversi della situazione, viene definito «altamente selettivo» e avrebbe mirato ai vertici politici, militari e religiosi della Repubblica Islamica. Tra gli obiettivi colpiti a Teheran, oltre alle residenze di Khamenei e Pezeshkian, vi sarebbe la sede del ministero dell’Intelligence e della sicurezza, il palazzo della Corte Suprema, la base aerea di Mehrabad e l’area di Qom. Altre esplosioni sono state avvertite a Isfahan, Kermanshah e Karaj. 🔗 Leggi su Open.online

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran: colonne di fumo a Teheran vicino agli uffici di Khamenei. L'Idf: «Esplosioni a Tel Aviv». Colpi in Bahrein, sede della flotta Usa. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Israele attacca, l'Iran risponde. L'analisi di Tricarico: Una guerra non inizia cosìUsa e Israele hanno lanciato oggi sabato 28 febbraio un duro attacco all'Iran, un messaggio forte e chiaro alla popolazione: ribellatevi al ... iltempo.it

Perché la risposta dell’Iran all’attacco Israele-Usa potrebbe allargare il conflitto: tutti gli scenariCome si è arrivati all'attacco della notte scorsa di Israele e Stati Uniti all'Iran e cosa succederà adesso: alla vigilia degli attacchi Trump aveva ... fanpage.it

Il presidente Usa: «Una nobile missione» https://www.lacnews24.it/italia-mondo/israele-e-usa-bombardano-liran-e-guerra-in-medioriente-attacco-preventivo-i-media-azione-piu-estesa-di-quella-di-giugno-fz7pxo10 - facebook.com facebook

L'attacco all' #Iran di #Israele e #Usa è un atto di guerra senza l'autorizzazione del Congresso americano dice il deputato Massie che già si è battuto per la pubblicazione degli Epstein files. #Trump fa come gli pare x.com