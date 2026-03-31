Il governo israeliano ha annunciato che procederà con la demolizione di tutte le abitazioni presenti nei villaggi di confine in Libano. La comunicazione è stata resa nota dal portavoce ufficiale, senza indicare tempistiche precise o altri dettagli sulle operazioni. La decisione riguarda esclusivamente le abitazioni situate nelle zone di frontiera tra i due paesi.

Tel Aviv, 31 marzo 2026 – Misura choc di Israele: tutte le case nei villaggi libanesi vicino al confine israeliano saranno demolite. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Israel Katz, sottolineando che intende procedere “come a Rafah e Beit Hanoun”, riferendosi alle aree della Striscia di Gaza dove l'Idf ha effettuato demolizioni su vasta scala di abitazioni durante la guerra. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz. “Circa 600.000 residenti evacuati dal Libano meridionale non potranno far ritorno finché non sarà garantita la sicurezza dei residenti nel nord di Israele”, ha annunciato Katz, affermando che l'Idf istituirà una zona cuscinetto nell'area e mantenuto il controllo fino al fiume Litani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Israele demolirà tutte le case nei villaggi di confine in Libano”. L’annuncio choc di Katz

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