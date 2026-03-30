germania francia italia e gb contro legge su pena di morte in israele

Germania, Francia, Italia e Regno Unito si sono opposte a una proposta di legge in Israele che prevederebbe un ampliamento delle circostanze in cui si può applicare la pena di morte. La legge, attualmente in discussione, introdurrebbe nuove fattispecie per l’uso della pena capitale. Le quattro nazioni hanno espresso la loro opposizione, chiedendo di non procedere con l’adozione del provvedimento.

I ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito hanno adottato una dichiarazione congiunta per esprimere la propria preoccupazione rispetto alla possibile approvazione di un disegno di legge in Israele che comporterebbe un ampliamento del ricorso alla pena di morte, esortando “i decisori israeliani alla Knesset e al Governo ad abbandonare questi piani”. Lo rende noto la Farnesina. “Noi, ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito – si legge nella dichiarazione congiunta – esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per un disegno di legge che amplierebbe significativamente le possibilità di imporre la pena di morte in Israele e che potrebbe essere approvato la prossima settimana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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