Israele approva la pena di morte per i palestinesi Amnesty | Una delle leggi più estreme al mondo

Il governo israeliano ha approvato una legge che prevede la pena di morte per i palestinesi condannati, con l’imposizione dell’impiccagione entro 90 giorni dalla sentenza. Amnesty International ha commentato che si tratta di una delle leggi più estreme a livello mondiale. Nel corso del 2023, nelle carceri israeliane sono morti 86 palestinesi, molti dei quali sottoposti a tortura.

Impiccagione entro 90 giorni dalla sentenza, è una delle leggi più funeste al mondo. Nelle carceri israeliane morti 86 palestinesi torturati dal 2023. L'organizzazione israeliana B'Tselem: "Hanno normalizzato l'uccisione degli esseri umani". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Israele approva la pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismoIl Parlamento di Israele ha approvato ieri in via definitiva un controverso disegno di legge che estende la pena di morte ai soli palestinesi... Leggi anche: Israele: la Knesset approva la pena di morte per i palestinesi terroristi Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Israele approva la pena di morte per i prigionieri palestinesi accusati di terrorismo; Israele, approvata la legge per la pena di morte ai palestinesi condannati per terrorismo; Israele approva la pena di morte per terrorismo: storica svolta alla Knesset; La Knesset approva la pena di morte per i palestinesi che uccidono cittadini israeliani. Israele approva la pena di morte per i palestinesi, Amnesty: Una delle leggi più estreme al mondoIl parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato in via definitiva il disegno di legge proposto dal Ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir, per la reintroduzione della pena di morte per i prigioni ... fanpage.it Israele approva la pena di morte per terrorismo: il video di Itamar Ben-Gvir mentre brinda Link nei commenti facebook Israele approva la pena di morte per terrorismo: il video di Itamar Ben-Gvir mentre brinda x.com