Domani prende il via il click day per i lavoratori domestici, passaggio chiave per le domande di ingresso nel settore della cura familiare. L’appuntamento rientra in una pianificazione dei flussi che assegna al comparto 13.600 quote nel 2026, 14mila nel 2027 e 14.200 nel 2028, oltre i ”fuori quota” di 10mila unità annue per l’assistenza a disabili o anziani, a conferma di una domanda di assistenza ormai strutturale. «Il click day rappresenta un passaggio importante per rispondere al fabbisogno di assistenza delle famiglie, ma da solo non basta a rafforzare un settore che è diventato un pilastro dell’economia della cura», ha dichiarato Alfredo Savia, presidente di Nuova Collaborazione, associazione nazionale dei datori di lavoro domestico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Lavoro domestico, domani al via il click day: nel 2026 13.600 posti

