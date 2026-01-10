Weekend sotto l’effetto del gelo | freddo e neve a bassa quota

Il weekend del 10 e 11 gennaio 2026 si preannuncia caratterizzato da un brusco calo delle temperature e da precipitazioni diffuse, con neve a bassa quota. Le condizioni meteorologiche suggeriscono un significativo peggioramento del tempo su gran parte dell’Italia. È importante monitorare gli aggiornamenti delle previsioni per affrontare con attenzione eventuali disagi legati alle condizioni di freddo e maltempo.

Maltempo in arrivo sull'Italia Per il weekend del 10 e 11 gennaio 2026 è previsto un notevole peggioramento delle condizioni meteo sull'Italia, con un intenso calo delle temperature e fenomeni di maltempo diffuso. In molte aree del Paese l'aria fredda porterà nevicate anche a quote basse, spingendo l'inverno a farsi sentire con forza. Previsioni dettagliate per sabato e domenica Sabato si profila una giornata contraddistinta da maltempo diffuso, soprattutto al Nord-Est dove la neve potrebbe cadere fino in pianura, in particolare tra Padova, Vicenza e Treviso. Nevicate sono possibili anche in alcune zone del Centro-Italia come Ancona e Pescara.

