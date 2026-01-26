Italia sotto assedio del maltempo | piogge diffuse e neve a bassa quota

L’Italia si trova sotto l’effetto di intense perturbazioni atlantiche, con piogge diffuse e neve a bassa quota che interessano diverse regioni. Le condizioni meteorologiche instabili persistono, influenzando la quotidianità e i trasporti. È importante rimanere aggiornati sulle condizioni del tempo e seguire eventuali allerte per garantire la propria sicurezza.

Perturbazioni atlantiche senza sosta. L' Italia continua a essere nella morsa del maltempo. Una sequenza di perturbazioni di origine atlantica alimenta vortici ciclonici sul Mediterraneo, determinando nevicate fino a quote basse al Nord-Ovest e piogge intense su molte regioni, in particolare lungo il versante tirrenico. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, la nuova settimana si apre con una configurazione atmosferica estremamente dinamica, in linea con quanto osservato nei giorni precedenti. Non si tratta di gelo polare o di un'irruzione siberiana, ma del ritorno del classico flusso atlantico, una dinamica che in passato rappresentava la normalità degli inverni europei.

