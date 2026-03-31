Giornalista americana rapita a Baghdad Shelly Kittleson scrive anche per i media italiani Trovata l’auto e arrestato un sospetto

Una giornalista americana è stata rapita a Baghdad da un gruppo armato. Sono state ritrovate l’auto utilizzata e un sospetto è stato arrestato. La reporter, che collabora anche con i media italiani, si trovava nella capitale irachena al momento dell’accaduto. Le autorità locali stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

Roma, 31 marzo 2026 - Una giornalista americana - Shelly Kittleson - è stata rapita a Baghdad da un gruppo armato. Lo riporta Alarabiya citando il ministero dell'Interno iracheno. Le forze di sicurezza irachene - a quanto si apprende - hanno arrestato uno dei rapitori, mentre gli altri sono fuggiti con la donna rapita. Un video di AlarabiyaAlhadath ha documentato il momento in cui un'auto si è fermata vicino a una donna in una delle strade della capitale irachena, prima che un gruppo di uomini armati si avvicinasse e la costringesse a salire a bordo del veicolo, che si è poi allontanato rapidamente. La giornalista americana collabora con diversi media tra cui anche alcuni italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giornalista americana rapita a Baghdad. Shelly Kittleson scrive anche per i media italiani. Trovata l’auto e arrestato un sospetto Articoli correlati Leggi anche: Donna di Treviso trovata morta a Bolton: arrestato un sospetto L'ambasciata americana a Baghdad è stata colpitaI principali fatti della giornata, in breve: Israele continua nell'attacco contro le roccaforti di Hezbollah. Aggiornamenti e contenuti dedicati su Shelly Kittleson Discussioni sull' argomento Pasqua, pace con Israele. Pizzaballa al Santo Sepolcro. La messa sarà in streaming. Giornalista americana rapita a Baghdad. Shelly Kittleson scrive anche per i media italianiIn un video si vede un gruppo di uomini armati che si avvicina e la costringe a salire su un’auto. Arrestato uno dei rapitori, gli altri sono fuggiti con la donna ... quotidiano.net Rapita da commando armato una giornalista americana a Baghdad: chi è Shelly KittlesonL'annuncio arriva da Alarabiya che cita il ministero dell'Interno iracheno: ci sarebbero i primi sviluppi sulla vicenda ... notizie.it