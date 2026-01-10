Oltre 200 morti per le strade dell' Iran E il regime pensa alla pena di morte per chi protesta

In Iran, le proteste proseguono da oltre due settimane, nonostante le restrizioni e il silenzio imposto dall’autorità. La repressione si intensifica, con oltre 200 vittime e l’ipotesi di pene severe, inclusa la pena di morte, per chi manifesta. Questa escalation evidenzia le difficoltà nel mantenere il controllo in un contesto di crescente movimento popolare e limitate possibilità di informazione.

La repressione in Iran entra in una fase ancora più dura mentre le proteste, giunte al quattordicesimo giorno, continuano a estendersi nonostante il blackout informativo. Il regime alza il livello dello scontro: la Guida suprema Ali Khamenei mette i Pasdaran in stato di massima allerta e la magistratura evoca apertamente la pena di morte per i manifestanti. Sul terreno crescono le vittime e i feriti, con ospedali sopraffatti, mentre dall'estero arrivano segnali di crescente attenzione e appelli alla mobilitazione e allo sciopero generale.

Sette morti e feriti gravi, è strage sulle strade nel weekend - Il più grave si è consumato della tarda serata di sabato a Roma, nella zona di Tor San Lorenzo. ansa.it

Sicurezza stradale, nel 2022 oltre 3 mila morti e 223 mila feriti. Incidenti auto prima causa di morte per i giovani - 475 feriti, con un costo sociale pari a 17,9 miliardi, pari allo 0,9% del Pil». motori.ilmessaggero.it

Proteste in piazza in Iran, oltre 200 morti. Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, chiama il Paese allo sciopero generale. #ANSA x.com

In #Iran dilagano le proteste contro il caro vita. Oltre quaranta morti nei disordini. Oggi la Guida suprema #Khamenei accusa i manifestanti di agire per conto degli Stati Uniti e dice: “La Repubblica Islamica non cederà.” #Tg1 Sergio Paini - facebook.com facebook

