Oltre 200 morti per le strade dell' Iran E il regime pensa alla pena di morte per chi protesta

Da ilgiornale.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Iran, le proteste proseguono da oltre due settimane, nonostante le restrizioni e il silenzio imposto dall’autorità. La repressione si intensifica, con oltre 200 vittime e l’ipotesi di pene severe, inclusa la pena di morte, per chi manifesta. Questa escalation evidenzia le difficoltà nel mantenere il controllo in un contesto di crescente movimento popolare e limitate possibilità di informazione.

La repressione in Iran entra in una fase ancora più dura mentre le proteste, giunte al quattordicesimo giorno, continuano a estendersi nonostante il blackout informativo. Il regime alza il livello dello scontro: la Guida suprema Ali Khamenei mette i Pasdaran in stato di massima allerta e la magistratura evoca apertamente la pena di morte per i manifestanti. Sul terreno crescono le vittime e i feriti, con ospedali sopraffatti, mentre dall’estero arrivano segnali di crescente attenzione e appelli alla mobilitazione e allo sciopero generale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

oltre 200 morti per le strade dell iran e il regime pensa alla pena di morte per chi protesta

© Ilgiornale.it - Oltre 200 morti per le strade dell'Iran. E il regime pensa alla pena di morte per chi protesta

Leggi anche: Iran, le ong accusano il regime: 27 morti e oltre 1.500 arresti in dieci giorni di proteste

Leggi anche: Proteste in Iran, sale a 35 il bilancio dei morti: oltre 1.200 arresti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Iran: attivisti, bilancio proteste sale a 35 morti e 1’200 arresti; Almeno 35 i morti, la polizia entra negli ospedali; Incidenti ai ciclisti in Italia: confronto 2025–2024. I dati peggiorano; PIÙ SICUREZZA PER I CICLISTI SULLE STRADE: UN PERCORSO CONDIVISO PER UNA CULTURA DIFFUSA.

oltre 200 morti stradeDiretta | Oltre 200 morti per le strade dell'Iran. E il regime pensa alla pena di morte per chi protesta - Il regime iraniano minaccia la pena di morte per i manifestanti e porta i Pasdaran al massimo livello di allerta. ilgiornale.it

oltre 200 morti stradeSette morti e feriti gravi, è strage sulle strade nel weekend - Il più grave si è consumato della tarda serata di sabato a Roma, nella zona di Tor San Lorenzo. ansa.it

oltre 200 morti stradeSicurezza stradale, nel 2022 oltre 3 mila morti e 223 mila feriti. Incidenti auto prima causa di morte per i giovani - 475 feriti, con un costo sociale pari a 17,9 miliardi, pari allo 0,9% del Pil». motori.ilmessaggero.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.