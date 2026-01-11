Iran repressione del regime sulle proteste | pena di morte per chi manifesta

Il regime iraniano continua a reprimere le proteste in corso da due settimane, adottando misure severe. Tra queste, è stata annunciata la pena di morte per coloro che partecipano alle manifestazioni, evidenziando la rigidità delle autorità nel mantenere il controllo. La situazione evidenzia le tensioni politiche e sociali che attraversano l’Iran, con una risposta statale che mira a fermare il dissenso.

Pugno di ferro del regime iraniano contro le proteste che vanno avanti da quattordici giorni consecutivi. Le forze di sicurezza sparano sulla folla e minacciano i manifestanti con la pena di morte. Secondo le organizzazioni non governative, il numero delle vittime è salito ad almeno 116, ma si teme un bilancio molto più grave. Le autorità hanno imposto un blackout di internet, mentre gli ospedali risultano al collasso. Fonti mediche parlano di almeno 217 morti solo a Teheran, la maggior parte colpiti da proiettili veri. Il regista Jafar Panahi denuncia una “repressione sfacciata”. Dagli Stati Uniti, Donald Trump dichiara di essere pronto ad aiutare chi lotta per la libertà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

