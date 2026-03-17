Nelle ultime ore, le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver condotto una serie di raid aerei in Iran, colpendo obiettivi militari a Teheran, Shiraz e Tabriz. Le operazioni sono state confermate dalle autorità israeliane e si sono svolte in diverse zone strategiche del paese. La situazione rimane tesa mentre si susseguono le notizie sui bersagli colpiti e sulle ripercussioni possibili.

Continua il conflitto. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane (Idf), una serie di raid aerei lanciati ieri ha colpito diversi obiettivi militari in Iran, interessando le aree di Teheran, Shiraz e Tabriz. Decine di caccia dell’aeronautica israeliana avrebbero sganciato numerose bombe contro infrastrutture strategiche. Nella capitale, Teheran, sarebbero stati presi di mira diversi centri delle forze di sicurezza, tra cui sedi del ministero dell’Intelligence e della milizia paramilitare Basij, oltre a strutture utilizzate per lo stoccaggio e il lancio di droni, missili balistici e sistemi di difesa aerea. A Shiraz gli attacchi avrebbero colpito una sede delle forze di sicurezza interne e un deposito di missili balistici. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Raid israeliani in Iran: colpiti siti militari a Teheran, Shiraz e Tabriz

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