Medio Oriente Israele | Sferrati attacchi su larga scala in Iran Trump ammette | Il costo della benzina è aumentato ma dovevo eliminare il cancro di Teheran

Da circa un mese si susseguono tensioni e azioni militari nella regione del Medio Oriente, con attacchi di ampia portata contro obiettivi in Iran. Il 28 febbraio ha segnato l'inizio di questa fase di escalation tra Stati Uniti e Israele e Teheran, nel contesto di un progressivo aumento delle operazioni militari nella zona del Golfo. Recentemente, il presidente americano ha commentato pubblicamente le proprie scelte, collegandole a questioni di sicurezza e strategia.

La guerra in Medio Oriente non accenna a fermarsi. L'attacco all'Iran da parte di Usa e Israele risale ormai ad un mese fa quando il 28 febbraio scorso iniziò questa nuova fase di escalation nel Golfo. Esercito israeliano: "Sferrati attacchi su larga scala in Iran" L'esercito israeliano afferma di aver sferrato "attacchi su larga scala" in Iran. Lo riferiscono diverse agenzia e media locali. In un comunicato dell'esercito si legge che le forze israeliane "hanno portato a termine una serie di attacchi su vasta scala contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano in diverse zone dell'Iran". Trump ammette: "Costi della benzina saliti ma dovevo eliminare il cancro Iran" Donald Trump ha ammesso che i costi della benzina e della vita in generale sono saliti da quando ha lanciato la guerra contro l'Iran. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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