Iran attacchi Usa-Israele in tutto il Paese Teheran | nessuna clemenza

In Iran si registrano attacchi condotti da forze statunitensi e israeliane in diverse aree del Paese. Teheran ha dichiarato che non ci sarà clemenza nei confronti degli alleati di Washington e Tel Aviv, continuando a colpire anche paesi del Golfo. La situazione rimane tesa, con operazioni militari che coinvolgono più regioni e destinatarie diverse.

La crisi iraniana. Continuano gli attacchi israeliani e americani su tutto il Paese. Nessuna clemenza per gli amici di Washington e Tel Aviv, ribadisce Teheran che continua a colpire i paesi del Golfo. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, attacchi Usa-Israele in tutto il Paese. Teheran: nessuna clemenza Articoli correlati Leggi anche: Iran-Usa-Israele, attacchi incrociati. Teheran punta il dito sull’Onu Guerra Usa-Israele-Iran, i paesi del Golfo a Teheran dopo gli attacchi: «Pronti a rispondere». Colpita base Usa in KuwaitI paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto... Iran, attacchi Usa-Israele in tutto il Paese. Teheran: nessuna clemenza Una selezione di notizie su Iran attacchi Usa Israele in tutto il... Temi più discussi: La guerra invisibile: come il conflitto tra Usa, Israele e Iran minaccia infrastrutture critiche nel cyber spazio; USA preoccupati per gli attacchi di Israele agli impianti petroliferi iraniani; Fact-checking: l'impatto degli attacchi Usa-Israele sulle capacità militari dell'Iran; Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines. Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamo ... tg24.sky.it Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'IranDecine di attacchi condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito obiettivi strategici e vertici istituzionali in Iran e ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Il regime di Teheran ha risposto con mis ... wired.it Dall’inizio dei bombardamenti Usa-Israele del 28 febbraio, la città è piegata. I cortei della prima ora contro gli ayatollah hanno lasciato il passo a nuova repressione. Di Jean-Pierre Perrin - facebook.com facebook “Gli Usa e Israele sono in guerra con l’Iran”, dunque “si applica il diritto alla neutralità”, il quale tra l’altro “vieta i sorvoli da parte delle parti in conflitto per scopi militari”, ha sottolineato in una nota il governo di Berna x.com