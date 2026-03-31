Iran incendio nel centro di Israele dopo raid di Teheran

Nelle ultime ore, un incendio si è sviluppato nel centro di Israele dopo un attacco di provenienza iraniana. Le immagini dell’incendio sono state diffuse dal servizio di emergenza medica israeliano, che ha inviato le proprie squadre sul luogo. La notizia dell’attacco e del conseguente incendio è stata confermata ufficialmente dalle autorità locali.

Un incendio nel centro di Israele è divampato nelle scorse ore in seguito a un attacco iraniano. Il rogo è stato ripreso e diffuso dal Magen David Adom – il servizio nazionale di emergenza medica, disastri, ambulanze e banca del sangue israeliano – intervenuto sul posto. In precedenza, l’esercito israeliano aveva avvertito la popolazione di un secondo lancio di missili dall’Iran, diretto verso il centro di Israele. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, incendio nel centro di Israele dopo raid di Teheran Articoli correlati Iran, nuova ondata di raid Israele-Usa su TeheranNuovi attacchi aerei hanno scosso la capitale iraniana Teheran nelle prime ore di venerdì 6 marzo dopo che Israele ha annunciato “una vasta ondata di... Leggi anche: Nuovi raid di Israele su Teheran, petroliera colpita al largo del Kuwait. Boati a Gerusalemme per missili dall'Iran. La guerra nel Golfo si allarga Iran's Ballistic Missiles Hit Northern & Central Israel, Trump And Netanyahu In Shock | World News Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Medio Oriente: i media iraniani: 'Teheran pone 5 condizioni per il cessate il fuoco'. Trump: 'Sarà l'inferno'; Primo missile dallo Yemen dall’inizio del conflitto; Iran, la portaerei Bush nell'area del conflitto. L'Idf attacca siti nucleari; Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli. Iran, incendio nel centro di Israele dopo raid di Teheran(LaPresse) Un incendio nel centro di Israele è divampato nelle scorse ore in seguito a un attacco iraniano. Il rogo è stato ripreso e diffuso ... stream24.ilsole24ore.com Iran, l’allarme di Panetta: “Rischiamo inflazione e frenata della crescita” x.com Con lo scoppio della guerra in Iran si è verificato un aumento delle richieste delle auto elettriche, con il prezzo dell'usato in crescita. https://auto.everyeye.it/notizie/auto-elettriche-rispondono-guerra-iran-tante-richieste-aumenti-prezzi-usato-868709.htmlutm facebook