iran nuova ondata di raid israele usa su teheran

Nelle prime ore di venerdì, la capitale iraniana Teheran è stata colpita da nuovi attacchi aerei. Israele ha annunciato di aver condotto una vasta serie di raid sulla città. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o vittime. La notizia si aggiunge a una serie di operazioni militari che coinvolgono Israele e Stati Uniti nella regione.

Nuovi attacchi aerei hanno scosso la capitale iraniana Teheran nelle prime ore di venerdì 6 marzo dopo che Israele ha annunciato “una vasta ondata di raid” sulla capitale iraniana. Anche le forze Usa hanno preso parte ai recenti raid, che hanno interessato soprattutto le aree residenziali, secondo il canale di notizie in lingua inglese iraniano Press TV. Testimoni hanno descritto gli attacchi aerei israeliani come particolarmente intensi, tanto da far tremare le case della zona. L’emittente iraniana Mamlekate ha inoltre riferito che sono stati colpiti anche i dintorni della principale istituzione educativa del Paese, l’Università di Teheran.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, raid su Teheran. Trump non esclude truppe di terra | «Li facciamo a pezzi, ora la grande ondata». Bombe sui siti di Natanz e IsfahanGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

Iran, Israele lancia nuova ondata di attacchi aerei su Teheran – la direttaL’aeronautica militare israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro obiettivi iraniani a Teheran.

Iran, attacco congiunto Israele-Usa

Iran lancia nuova ondata di missili, da Israele attacchi su larga scala. Il conflitto in Medio Oriente entra nel sesto giorno, con una nuova ondata di missili israeliani contro Israele e basi statunitensi nella regione, mentre Israele ha annunciato attacchi su larga scala.

Iran, attacchi di Usa e Israele: distrutto un complesso sportivo. Un video diffuso giovedì dai media iraniani mostra quelle che vengono descritte come le conseguenze di bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele.

Le statistiche fino al 5 marzo indicano che gli attacchi statunitensi e israeliani hanno causato 1230 vittime in Iran. Oltre a colpire obiettivi all'interno del Paese, gli Stati Uniti e Israele hanno esteso le ostilità.

Curdi da macello. Usa e Israele li vogliono sul campo contro l'Iran, senza dare garanzie.