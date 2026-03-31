Caso Iran-USA | Infantino blinda il Mondiale negli Stati Uniti

Da serieagoal.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della FIFA ha annunciato che le partite della prossima Coppa del Mondo si svolgeranno negli Stati Uniti, confermando le sedi originarie. Questa decisione è stata presa nonostante le tensioni diplomatiche tra l’Iran e l’amministrazione statunitense, e la partecipazione della nazionale iraniana è stata garantita. La scelta si applica a tutte le partite previste nel torneo.

Gianni Infantino rompe gli indugi e blinda la partecipazione dell’ Iran alla prossima Coppa del Mondo, confermando le sedi originarie negli Stati Uniti nonostante le pesanti frizioni diplomatiche con l’amministrazione Trump. Il presidente della FIFA, intervenuto a sorpresa durante l’intervallo dell’amichevole tra la selezione di Teheran e la Costa Rica ad Antalya, ha dissipato i dubbi sulla logistica del torneo, escludendo categoricamente l’ipotesi di una ricollocazione dei match in Messico. La posizione del vertice del calcio mondiale arriva come risposta diretta alle provocazioni del presidente Donald Trump, la cui retorica sull’accoglienza formale ma non gradita della delegazione iraniana aveva innescato una crisi di rapporti tra i due Paesi e la federazione internazionale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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