Caso Iran-USA | Infantino blinda il Mondiale negli Stati Uniti

Il presidente della FIFA ha annunciato che le partite della prossima Coppa del Mondo si svolgeranno negli Stati Uniti, confermando le sedi originarie. Questa decisione è stata presa nonostante le tensioni diplomatiche tra l’Iran e l’amministrazione statunitense, e la partecipazione della nazionale iraniana è stata garantita. La scelta si applica a tutte le partite previste nel torneo.

Gianni Infantino rompe gli indugi e blinda la partecipazione dell’ Iran alla prossima Coppa del Mondo, confermando le sedi originarie negli Stati Uniti nonostante le pesanti frizioni diplomatiche con l’amministrazione Trump. Il presidente della FIFA, intervenuto a sorpresa durante l’intervallo dell’amichevole tra la selezione di Teheran e la Costa Rica ad Antalya, ha dissipato i dubbi sulla logistica del torneo, escludendo categoricamente l’ipotesi di una ricollocazione dei match in Messico. La posizione del vertice del calcio mondiale arriva come risposta diretta alle provocazioni del presidente Donald Trump, la cui retorica sull’accoglienza formale ma non gradita della delegazione iraniana aveva innescato una crisi di rapporti tra i due Paesi e la federazione internazionale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Caso Iran-USA: Infantino blinda il Mondiale negli Stati Uniti Articoli correlati Chiesto l’ “habeas corpus” per 2000 Beagle in Usa destinati alla sperimentazione: primo caso negli Stati UnitiIl tribunale dello Stato del Wisconsin dovrà rispondere alle istanze dei legali di due associazioni per il benessere degli animali che hanno invocato... Leggi anche: Lukaku non parteciperà al ritiro del Belgio per il mondiale negli Stati Uniti. Altri aggiornamenti su Caso Iran Temi più discussi: Usa-Iran, la storia dell'amichevole dimenticata di Pasadena: altro che Infantino, quando il calcio sapeva davvero unire; Iran al Mondiale? Braccio di ferro con Stati Uniti e Fifa. No allo spostamento delle gare in Messico; Mondiali: la presenza dell'Iran non è in dubbio, almeno per Infantino; Blog | La guerra in Iran è un vicolo cieco geopolitico per Trump: a farne le spese è la credibilità del sistema Usa. Caso Iran, interviene Infantino: le parole del presidente della FIFA sulla possibilità della non partecipazione della federazione asiatica al MondialeCaso Iran, interviene Infantino: le parole del presidente della FIFA sulla possibilità della non partecipazione della federazione asiatica al Mondiale ... calcionews24.com Caso Iran, Infantino: «La FIFA guarda con fiducia alla partecipazione di tutte le nazionali ai Mondiali»Nelle scorse settimane il numero uno del massimo organo di governo del calcio mondiale si era recato alla Casa Bianca dal presidente statunitense Donald Trump per parlare anche della situazione ... calcioefinanza.it La guerra in Iran. A Isfahan colpito un deposito di munizioni, un drone iraniano centra una petroliera al largo di Dubai. Trump continua a parlare di progressi nelle trattative ma in caso di fallimento minaccia conseguenze devastanti. - facebook.com facebook Nel caso ve lo foste scordato vi ricordo che "ve" lo avevamo detto ancora prima che il duo criminale cominciasse a bombardare l'Iran. La guerra per affamare gli iraniani e' anche un tradimento - voluto da #Netanyahu_war_criminal - della resistenza ucraina. T x.com