La guerra in Iran e la crisi nel Golfo Persico stanno influenzando i prezzi di benzina, voli e frutta, con effetti evidenti sui portafogli dei cittadini europei. Le variazioni dei costi si riflettono sui beni di consumo quotidiani e sui servizi di viaggio, creando un impatto immediato sulla spesa delle famiglie. La situazione si traduce in un aumento dei prezzi di diversi prodotti di uso comune.

La guerra in Iran e la crisi che si estende nel Golfo Persico stanno già producendo effetti concreti sull’economia quotidiana dei cittadini europei. Il conflitto, che ruota attorno al nodo strategico dello stretto di Hormuz, ha paralizzato una delle principali arterie commerciali del pianeta e ha provocato una reazione immediata dei mercati energetici. Da lì, come spesso accade nelle grandi crisi geopolitiche, l’aumento dei costi si è trasferito rapidamente sull’economia reale: prima i carburanti, poi il trasporto aereo, infine la filiera alimentare. Il petrolio è tornato vicino alla soglia dei 100 dollari al barile, riaprendo il rischio di una nuova fase di inflazione energetica e facendo scattare rincari che, nel giro di due settimane, hanno iniziato a pesare su famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, il conto della crisi arriva nei portafogli: benzina, voli e frutta più cari

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