In Medio Oriente si registrano nuovi sviluppi nel conflitto in corso, con gli Stati Uniti che hanno colpito un deposito di munizioni a Isfahan, in Iran, utilizzando bombe bunker. Nel frattempo, una petroliera è stata danneggiata a Dubai. La Francia ha espresso un rifiuto alle richieste degli Stati Uniti, senza specificare ulteriori dettagli.

L'Iran colpisce una petroliera e il prezzo del petrolio schizza in alto. Violente esplosioni a Teheran, Isfahan e Zanjan. Almeno dieci esplosioni a Gerusalemme. Parlamento iraniano approva il "pedaggio" per le navi a Hormuz Si allarga il conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti colpiscono un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan utilizzando "bombe bunker". Donald J. Trump Truth Social Post of Video 08:50 PM EST 03.30.26President Trump just posted new uncensored video of a gigantic blast pic.twitter.comklA2zTJpRQ La Francia non avrebbe permesso nel fine settimana a Israele di utilizzare il suo spazio aereo per trasportare armi americane da impiegare nella guerra contro l'Iran, hanno riferito martedì a Reuters un diplomatico occidentale e due fonti a conoscenza della questione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, colpita petroliera a Dubai. Anche la Francia dice no agli Usa?

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