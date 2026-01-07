Cina nel 2025 investiti 1.280 mld di yuan per tutela risorse idriche

Nel 2025, la Cina ha destinato più di 1.280 miliardi di yuan (circa 182,4 miliardi di dollari) a progetti di conservazione delle risorse idriche. Questo investimento, superiore per il quarto anno consecutivo, mira a rafforzare le infrastrutture e garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche nel paese. Si tratta di un impegno significativo nel settore, volto a rispondere alle sfide ambientali e idriche della regione.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha investito oltre 1.280 miliardi di yuan (circa 182,4 miliardi di dollari) nella costruzione di infrastrutture per la conservazione delle risorse idriche nel 2025, superando per il quarto anno consecutivo la soglia dei 1.000 miliardi di yuan, secondo i dati del ministero delle Risorse Idriche. Lo scorso anno sono stati avviati complessivamente 47.563 progetti di conservazione idrica, creando 3,15 milioni di posti di lavoro a livello nazionale, ha dichiarato il ministro delle Risorse Idriche Li Guoying nel corso di una conferenza tenutasi a Pechino da lunedì a martedì.

