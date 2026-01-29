Anziano riminese investito mentre attraversa l’incrocio

Questa mattina presto, poco prima delle 8, un uomo di 76 anni è stato investito mentre attraversava l’incrocio in via Premilcuore, vicino al cimitero di Santa Giustina. L’incidente è avvenuto in modo improvviso, e sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma le condizioni dell’uomo non sono ancora chiare. La polizia ha iniziato a ricostruire l’accaduto.

Attimi di paura ieri mattina, poco prima delle 7.45, in via Premilcuore, nei pressi del cimitero di Santa Giustina, dove un riminese di 76 anni è stato investito mentre attraversava la strada. La scena si è consumata in pochi istanti, in un tratto di viabilità già di per sé delicato, soprattutto nelle prime ore del giorno, quando il traffico inizia a farsi più intenso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Volkswagen T-Roc condotta da un 50enne riminese stava percorrendo via Emilia in direzione Rimini–Santa Giustina. Giunto all'incrocio con via Premilcuore, il conducente ha svoltato a sinistra per immettersi nella laterale e, proprio in quel momento, si è trovato davanti un pedone che stava attraversando.

