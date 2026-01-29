Anziano riminese investito mentre attraversa l’incrocio

Da ilrestodelcarlino.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina presto, poco prima delle 8, un uomo di 76 anni è stato investito mentre attraversava l’incrocio in via Premilcuore, vicino al cimitero di Santa Giustina. L’incidente è avvenuto in modo improvviso, e sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma le condizioni dell’uomo non sono ancora chiare. La polizia ha iniziato a ricostruire l’accaduto.

Attimi di paura ieri mattina, poco prima delle 7.45, in via Premilcuore, nei pressi del cimitero di Santa Giustina, dove un riminese di 76 anni è stato investito mentre attraversava la strada. La scena si è consumata in pochi istanti, in un tratto di viabilità già di per sé delicato, soprattutto nelle prime ore del giorno, quando il traffico inizia a farsi più intenso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Volkswagen T-Roc condotta da un 50enne riminese stava percorrendo via Emilia in direzione Rimini–Santa Giustina. Giunto all’incrocio con via Premilcuore, il conducente ha svoltato a sinistra per immettersi nella laterale e, proprio in quel momento, si è trovato davanti un pedone che stava attraversando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

anziano riminese investito mentre attraversa l8217incrocio

© Ilrestodelcarlino.it - Anziano riminese investito mentre attraversa l’incrocio

Approfondimenti su Anziano Rimini

Podenzano, anziano travolto mentre attraversa la strada

Pedone investito ?a Foggia mentre attraversa, è grave

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Anziano Rimini

Argomenti discussi: Anziano riminese investito mentre attraversa l’incrocio; Santa Giustina, anziano investito da un'auto mentre attraversava la strada.

anziano riminese investito mentreSanta Giustina, anziano investito da un'auto mentre attraversava la stradaSi è verificato questa mattina (28 gennaio) a Rimini, intorno alle ore 7:45, un incidente stradale con investimento di un pedone in via Premilcuore, nei pressi del cimitero di Santa Giustina. altarimini.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.