Montevarchi interruzione di energia elettrica in una parte del centro storico per lavori Pnrr

Un guasto all'impianto ha causato l'interruzione dell'energia elettrica in una zona centrale di Montevarchi, dove sono in corso lavori legati al PNRR. La mancanza di corrente ha interessato negozi, abitazioni e alcune attività commerciali, creando disagi ai residenti. I tecnici stanno intervenendo per ripristinare la fornitura nel più breve tempo possibile. La situazione resta monitorata mentre si lavora per risolvere il problema.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Interruzione di energia elettrica in una parte del centro storico per lavori PNRR. L'intervento sarà effettuato venerdì 27 febbraio a Montevarchi. In riferimento ai lavori di potenziamento del sistema elettrico territoriale, E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, comunica che per il giorno venerdì 27 febbraio 2026, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, a causa del rifacimento completo della cabina denominata "Vicolo del Campanile", si renderà necessaria l'interruzione della corrente elettrica in una parte del centro storico.