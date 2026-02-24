Interruzione di energia elettrica in una parte del centro storico per lavori Pnrr

Un'interruzione di energia elettrica ha interessato una zona del centro storico a causa di lavori di potenziamento della rete. E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, ha annunciato che venerdì 27 febbraio 2026, tra le 8 e le 16, effettuerà un intervento per rifare completamente le linee elettriche. L’intervento mira a migliorare l’affidabilità della fornitura e coinvolgerà diverse strade del quartiere. Le attività di manutenzione si concentrano principalmente sulla sostituzione di apparecchiature obsolete.

L'intervento è finalizzato all'esecuzione di lavori nell'ambito della programmazione Pnrr, che dovranno essere completati entro le scadenze stabilite. In particolare, saranno interessate dall'interruzione di corrente, come indicato dalla planimetria: il lato destro di via Roma (partendo dal lato Pestello), dai numeri civici 172 compreso fino al 66, fino a piazza Varchi e parte della stessa piazza; via Poggio Bracciolini, dal civico n. 66 compreso fino alla Chiesa della Collegiata di San Lorenzo (esclusa); piazza Magiotti (solo lato sinistro guardando verso via Roma). A tal proposito, vista l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività all'interno del Palazzo comunale di piazza Varchi, a causa della mancanza di energia elettrica, gli uffici comunali osserveranno, per il giorno 27 febbraio 2026, una giornata di chiusura.